LFB : Mondeville joue sa saison sur deux matchs

Contraintes au repos le week-end dernier, comme toutes les autres formations de LFB, les Bas-Normandes ont besoin de deux victoires pour assurer leur quatrième place actuelle. Une seule pourrait suffire si les résultats adverses restaient à nouveau favorables. Les hypothèses sont nombreuses, étant donné que quatre formations peuvent encore espérer ravir la quatrième place synonyme de play-offs à Mondeville.

Tarbes, à égalité de points depuis que sa pénalité a été levée, est la mieux placée d'entre elles mais a un point average particulier défavorable. Une longueur derrière les Tarbaises se situent Basket Landes, Hainaut Basket et Nantes. De ces quatre challengers, seul Basket Landes est encore maître de son destin.

Comme Mondeville, paradoxalement. Si elles gagnent leurs deux derniers matchs, les Landaises se hisseront au moment décisif à la quatrième du classement. C'est à ce titre que le match du mercredi 11 avril a de bonnes chances de constituer la finale évoquée depuis plusieurs semaines.

Plus le droit à l'erreur

"Si ça se joue sur le dernier match et que la pièce tombe du bon côté, on ne sera pas mécontent", avance Hervé Coudray comme une évidence. Il faudrait que Basket Landes perde à domicile contre Lyon (peu probable), que Tarbes s'incline à Challes (pas improbable) et que Mondeville s'impose à Arras pour que les Normandes soient assurées de finir quatrièmes avant même la dernière journée.

Les calculs sont néanmoins futiles pour Mondeville, dont la priorité est de mettre un terme à sa série de quatre défaites consécutives en renouant avec la victoire à l'extérieur pour la première fois depuis l'année 2012.

Arras ne constitue pas a priori l'adversaire le plus dangereux pour contrecarrer ce genre de plan. Au sortir d'une saison ratée, les Nordistes n'ont plus rien à espérer ni à craindre. Reste aux Mondevillaises à ne pas se crisper sous le poids de la pression. "Si on ne se réveille pas, on ne sera pas dans le Top 4, prévient Touty Gandega. On n'a plus le droit à l'erreur."