Pétillante. L'amour est dans le prêt : Fabienne Carat sur les planches

Incarnant dans la série populaire de France 3 Plus belle la vie le personnage de Samia Nassri, Fabienne Carat se révèle également humoriste avec ce seul en scène crée en 2015 baptisé L'Amour est dans le prêt. La comédienne et humoriste nous parle de son goût pour la scène :

Quel lien entretenez-vous avec le théâtre ?

"C'est mon premier amour, du plus loin que je me souvienne j'ai toujours aimé me mettre en scène, en tutu à l'école ou dans les ateliers théâtre auxquels j'ai eu la chance de participer au lycée et au collège. Cela m'a permis de m'épanouir, de combattre la timidité et de prendre en assurance. À l'âge adulte, j'ai décidé de me former dans une école de théâtre parisienne. En 2013 j'ai passé un cap important dans ma carrière en jouant dans la pièce 10 ans de mariage, un spectacle écrit pour deux comédiens. Ce fut un gros défi pour moi mais comme j'aime faire rire et m'imposer des nouveaux défis j'ai décidé en 2015 de monter un seul en scène. Ce fut une révélation pour moi. Par sécurité, ne sachant pas si je parviendrai à faire rire, je parlais d'un seule en scène, aujourd'hui c'est tout à fait un one woman show clairement tourné vers l'humour !"

Comment avez-vous composé ce spectacle ?

"Je suis l'interprète et l'auteur du spectacle et c'est une vraie nouveauté. Écrire c'est partager ! C'est tout à fait différent de ce que j'avais fait jusqu'alors en incarnant des personnages dans une pièce ou en tournage. L'écriture offre une incroyable liberté et c'est pour moi une expérience complémentaire qui me permet de me donner d'avantage aux spectateurs en racontant des expériences vécues et en offrant un peu de bonheur au public. Et comme je suis l'auteur je peux rajouter ce que je veux au texte, c'est un spectacle qui ne cesse d'évoluer, j'aime rajouter des blagues en fonction de l'actualité ou de mon public. La trame s'inspire vraiment de mon vécu. Dans ce spectacle je parle à la première personne mais je me nourris aussi d'autres expériences : des anecdotes que m'ont racontées mes proches et des expériences vécues par des amies de mon âge. Cependant, je m'approprie ces histoires pour les rendre plus vivantes. C'est un parcours de vie qui parle finalement aussi bien aux célibataires qu'aux personnes en couple."

Pourquoi ce titre ?

"C'est un jeu de mots sympa : deux notions d'apparence antinomique mais finalement pas tant que ça. Le premier prêt que j'ai contracté m'a permis de me sauver d'une histoire d'amour bancale et je m'étais toujours dit que quand je rencontrerai la bonne personne, le prêt commun sera un moment important. Effectivement, c'est bien l'amour qui est dans le prêt ! Dans ce spectacle je voulais raconter non pas les coulisses de mon parcours professionnel mais les coulisses de ma vie personnelle, de la relation amoureuse aussi et des difficultés de communiquer entre homme et femme. Je parle des rendez-vous chez le notaire, de la préparation de la crémaillère, des préparatifs du mariage, d'un achat immobilier commun : de toutes les démarches complexes qui jalonnent notre vie d'adulte. Je présente cela avec beaucoup d'humour et de bienveillance : ceux qui ont déjà vécu ces expériences s'y reconnaîtront et c'est aussi un avertissement pour ceux qui s'y préparent !"

