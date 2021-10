Boréales. Boréales : rencontre avec Einar Már Guðmundsson

L'auteur islandais Einar MÀR GUÐMUNDSSON fait une visite à la bibliothèque dans le cadre du festival les Boréales. Auteur d'une dizaine de romans, traduits en plus de vingt-cinq langues, ce romancier est aussi poète et nouvelliste. Il vient présenter son nouveau roman "les rois d'Islande", Une saga contemporaine d'une famille exubérante et totalement déjantée. Ce roman, traduit pour la première fois en français, est un tour de force romanesque doublé d'une satire incisive de la société et de la politique islandaises. La critique est unanime pour dire qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre.

Pratique. Samedi 24 novembre, 18 heures au 22 rue Voltaire à Giberville. Gratuit.