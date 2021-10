Caen. Travaux : à Caen, Ikea part à la conquête des professionnels

C'est un public que le géant du meuble en kit, Ikea, ne parvient pas encore à toucher localement. Près de Caen (Calvados), l'enseigne va prochainement engager des travaux afin d'offrir aux professionnels un espace dédié. "Nous allons recréer des ambiances de boutiques", expliquent de concert Alexandra Autret et Charlène Salmon, en charge du marketing pour le magasin normand. Coiffeurs, bureaux d'études, collectivités… "Il y a un très gros potentiel de développement dans la région", assurent-elles.

Développer son activité

En plus des salles d'exposition, Ikea Caen|Fleury-sur-Orne souhaite aussi donner un nouvel élan à son offre commerciale Ikea Business. "Lorsqu'il s'installe, un créateur d'entreprise est dans l'aménagement de son local, dans ses démarches administratives… Il manque de temps."

Déambuler dans les allées, trouver l'emplacement du produit dans l'espace libre-service ? Jongler avec les risques de rupture de stock ? Inimaginable ! Avec une prise de rendez-vous en ligne et un service sur mesure, grâce à des collaborateurs dédiés et spécialement formés, l'établissement espère convaincre. Et donc développer son activité.

Les travaux doivent démarrer au plus tard début février 2019.

Pratique. Ateliers de présentation de Ikea Business jeudi 22 novembre 2018 de 17h30 à 20h30. Gratuit.