Petit-Quevilly. Joseph Riou, une vie dédiée au judo à Petit-Quevilly

Le judo, Joseph Riou est tombé dans ce sport quand il avait seulement 16 ans. Âgé aujourd'hui de 82 ans, il continue à pratiquer cet art martial, notamment dans le club de Petit-Quevilly (Seine-Maritime) où il est présent trois fois par semaine. "Je m'entretiens physiquement tous les matins, c'est très important", confie Joseph Riou qui ne se voit pas rester chez lui à regarder la télévision ou à lire des livres toute la journée. "Je vois du monde au club, des amis et des gens que je connais."

Continuer à enseigner

Après plus de 60 ans sur le tatami, Joseph Riou n'a "plus les articulations de ses 20 ans" alors les entraînements sont adaptés. Mais au club de judo, il voit des amis et continue à donner ses conseils à ceux qui débutent : "Il faut être assidu dans les entraînements et de faire des stages auprès de judokas".

"Le judo, pour moi, c'est une seconde vie", poursuit-il. Joseph Riou a d'ailleurs obtenu le 8e degré décerné par le Cijam à Évreux (Eure) et l'ordre des professionnels du judo. Il est le seul en Seine-Maritime à avoir ce niveau qui est l'équivalent du 8e dan décerné par la fédération de judo. "Cette distinction met à l'honneur toute une expérience technique plutôt que la compétition. Il s'agit surtout d'un grade culturel tandis que la fédération s'intéresse, elle, aux championnats", explique Joseph Riou.

Pour autant, le judoka ne compte pas s'arrêter là, "ce qu'il faut, c'est d'avoir le tempérament et le mental de continuer et ne pas se dire 'je suis fatigué et j'arrête là'". Les licenciés du club de judo de Petit-Quevilly vont donc continuer à croiser Joseph Riou sur le tatami.

• Écoutez le reportage de Tendance Ouest :