Caen. Cabourg lance un appel aux dons pour sa jumelle italienne Terracina

Les habitants de Cabourg (Calvados) solidaires avec ceux de Terracina ! Cette ville italienne de 40 000 habitants, à mi-chemin entre Rome et Naples, sur la côte de la mer Tyrrhénienne, est jumelée avec la station balnéaire du Calvados depuis 1956.

Frappée par une tornade

Le lundi 29 octobre 2018, elle a été frappée par une tornade, qui a provoqué la mort de deux personnes et détruit une partie de la ville. L'école Maestre Pie Filippini a été endommagée. "La toiture, les vitres, les volets et les murs ont été abîmés. Les enfants ne peuvent plus accéder à l'école", explique Monique Bourdais, la présidente du comité de jumelage qui a décidé de lancer une cagnotte solidaire.

"Avec le jumelage, nous organisons des voyages et des séjours à Terracina, mais on peut aussi être solidaire !" Selon Monique Bourdais, la ville de Cabourg devrait aussi voter une subvention pour aider sa jumelle italienne. Pour faire un don, rendez-vous sur le site leetchi.com