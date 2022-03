Cabourg. Bientôt un musée dédié à Marcel Proust à Cabourg

Le musée Belle époque, impulsé par la mairie de Cabourg (Calvados), sera niché au cœur d'une villa de la cité balnéaire, la villa Bon-Abri, édifiée dans les années 1860. Sa présentation en a été faite jeudi 11 janvier 2018 et sa livraison est prévue pour fin 2019, année marquant le centenaire de l'attribution du Prix Goncourt à Marcel Proust, pour son roman À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Il s'articulera autour donc l'une des figures littéraires françaises du XXe siècle, Marcel Proust.Mais pas seulement.

Au début du XXe siècle, l'écrivain aimait à se rendre à Cabourg, logeant régulièrement au Grand hôtel. "Le fil conducteur sera l'écrivain, afin de valoriser la villa et ses abords. L'étape majeure est de créer un circuit découverte, participant au tourisme de mémoire", éclaire le programmiste du futur musée, Bruno Donzet. L'idée est d'aboutir à une "présentation historique innovante, ludique et pédagogique", de la transformation du front de mer à la Belle Époque. L'espace muséal accueillera un parcours ponctué d'animations et de promenades, avec notamment un herbier dédié au langage des fleurs, tant utilisé par Marcel Proust.

Un appel aux dons a été lancé en 2017 auprès du grand public pour participer au financement du musée. Le budget global est estimé à au moins 3,5 millions d'eurros.

