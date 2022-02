Caen. Hockey sur glace : Caen poursuit sa série à Nantes

Les Drakkars de Caen (Calvados) naviguent en eaux tranquilles, en ce moment. Le samedi 27 octobre 2018, les hommes de Luc Chauvel ont signé une troisième victoire de suite, sur le score de 3-2, à Nantes. Après avoir concédé l'ouverture du score à la 25e minute, les Normands ont réagi à la 33e avant de prendre un deuxième but dans la minute qui a suivi.

La victoire à quelques minutes de la fin

Pas de panique pourtant côté caennais, avec l'égalisation trois minutes plus tard par Éric Aurard. Au courage, les Drakkars sont allés chercher la victoire en fin de dernier tiers grâce à Loup Benoît. Avec quatre victoires en six journées et deux défaites contre les deux premiers du championnat, les Caennais pointent désormais au 6e rang de Division 1.

Les buts

Nantes : 1-0, 25e : Pisarik assisté par Obuch et Grofek

2-1, 34e : Hamrak

Caen : 1-1, 33e : Bushbacher assisté par Menard

2-2, 38e : Aurard assisté par Miquelot et Colotti

2-3, 57e : Benoit assisté par Devin et Rasulov

La feuille de match

Nantes - Caen : 2-3 (0-0, 2-2)

Nantes : Sedlacek (GB, 22 arrêts), Lapointe (GB), Houeix, Fabian, Prokop, Pisarik, Le Dren, Lanvers, Dugast, Leprieult, Damy, Obuch, Babka, Hamrak, Saint-André, Bini, Brenton, Martinka, Sautereau, Dufournet, Grofek

Caen : Papillon (GB, 26 arrêts), Gente (GB), Palis, Aurard, Reynaud, Labanowicz, Rasulov, Robert, Benoit, Miquelot, Devin, Cerkovnik, Zubov, Bushbacher, Ferey, Cantagallo, Menard, Dubourg, Prosvic, Colotti, Alvarez

