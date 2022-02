Caen. Zone Libre : une boîte à musique à 100 000 volts

L'histoire d'une chanson ne tient parfois qu'à une rencontre anodine. C'est le cas de l'une des plus belles chansons françaises. Celle-ci, reprise par les plus grands dans toutes les langues, ne doit sa sortie qu'à une rencontre dans un avion, entre une actrice allemande en proie à un chagrin d'amour et un chanteur français en pleine ascension en 1961. Ce chanteur aurait fêté ses 91 ans, ce mercredi 24 octobre 2018. Gilbert Bécaud était donc dans la boîte à musique pour l'occasion.

