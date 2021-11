Burlesque. Les frères Jacquard en représentation devant la cathédrale de Rouen

Présentés à l'atelier 231 dans le cadre du festival Vivacité en 2018, les frères Jacquard, troupe humoristique et musicale originaire des Cévennes, répond cette fois à l'invitation de la Métropole de Rouen (Seine-Maritime) pour un concert de plein air gratuit, samedi 31 août 2019. Jean-Michel Jacquard, porte-parole du groupe, présente cette troupe hors-norme :

Qui sont les frères Jacquard ?

"Ce sont des complices de longue date, des frères de scènes originaires des Cévennes qui ne se prennent pas au sérieux. Nous jouons depuis de nombreuses années et nous avons appris à improviser ensemble. Nous avons finalement fait d'un jeu notre marque de fabrique : le mashup. Jean-Stéphane, Jean-Corentin et moi-même sommes trois musiciens et chanteurs qui jouent du charango, de la basse de la guitare et de la batterie électrique. Je suis le puîné de la famille et c'est le seul personnage qui prenne la parole sur scène : je raconte de manière humoristique la genèse des chansons que nous interprétons relatant des rencontres improbables entre deux artistes aux univers complètement différents comme Carlos et Michael Jackson."

Quelle est l'originalité de cette troupe ?

"Nous pratiquons le mashup : un jeu qui consiste à plaquer des paroles d'une chanson sur une autre. Nous abordons ainsi des registres musicaux très différents : le rock, le funk la chanson française, des genres que nous mixons allégrement. C'est une façon de revisiter de manière humoristique le répertoire populaire. On peut par exemple marier Nino Ferrer et Scorpions en toute liberté ou Michaël Jackson et Carlos. C'est vraiment du pur divertissement. Bien sûr toutes nos paroles sont en français pour en faciliter la compréhension par nos spectateurs. On chante Patricia Kass sur Trust et Philippe Laville sur Rage Against the Machine : il y en a pour tous les goûts ! On s'amuse aussi à changer les titres des chansons en fonction de l'homophonie 'Get down on it' de Kool and the gang devient 'Qu'est ce t'a Monique' ou 'Tostaky' de Noir désir devient 'Moustaki'."

Quelle est l'esthétique des frères Jacquard ?

"Le spectacle a été monté il y a 5 ans et a été présenté dans de nombreux festivals des arts de la rue notamment Aurillac, Vivacité et Chalon. Depuis 3 ans, Jacquaravane est devenu itinérant. Nous nous produisons sur la terrasse de notre caravane pur jus année 70 dans un style vestimentaire en adéquation. Nos costumes en tergal et polyester ressemblent à ceux de nos tontons lorsqu'ils faisaient la noce à cette époque-là. Afficher un style vestimentaire volontairement décalé nous permet en quelque sorte d'emblée d'annoncer la couleur : ce n'est pas sérieux !"

Samedi 31 août 2019 à 18 heures, place de la cathédrale à Rouen. Gratuit. metropole-rouen-normandie.fr

A LIRE AUSSI.

Blond and blond and blond : l'improbable fratrie suédoise s'invite à Déville-les-Rouen

Nouveau spectacle musical pour Les fouteurs de joie près de Rouen