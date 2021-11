C'est après cette tournée que Romuald se fait accompagné par son fidèle percussionniste Pascal Taburet. En duo acoustique, ils vont faire entre 2008 et 2011 une moyenne de 80 concerts par an en faisant trois tournées nationales par an. Il n'y aura pas de tournée en 2012 pour laisser place à la création d'un nouveau spéctacle.

La Tête à Toto continue sa route depuis bientôt 8 ans. (extrait biographie du site lateteatoto.org)

VIDEO : Découvrez La Tête à Toto au zénith de Caen.