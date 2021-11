Le Tour de Normandie en direct sur Tendance Ouest

Pour la première fois, les équipes de Tendance Ouest se mobilisent pour vous faire vivre en direct le Tour de Normandie cycliste.

La 32ème édition s'élancera de Saint-Lô le lundi 19 mars. A cette occasion, le magazine "Tendance Sports", présenté chaque semaine par Thibault Deslandes, Maxence Gorregues et Sylvain Letouzé, sera réalisé en direct du camion-studio mobile de Tendance Ouest, place du Champ de Mars pour une spéciale Tour de Normandie.

Du lundi 19 au dimanche 25 mars, durant toute l'épreuve, nous serons au coeur de la course pour suivre au plus près les coureurs et vous informer heure par heure de l'évolution de l'étape.

Le samedi 14 mars, Tendance Ouest réalisera une émission spéciale de 9h00 à 12h00 consacrée au tour de Normandie, en direct de Brécey.

crédit photo : D.Daguier - CG50 (moto Tendance Ouest sur la Polynormande)