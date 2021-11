Tour de Normandie 2012 : Bideau et Le Bon vainqueurs à Villers

C'est dans les derniers kilomètres que le peloton a littéralement explosé. Des hommes un peu partout dans la nature et une équipe, Bretagne-Schuller qui s'en sort à merveille puisque Johan Le Bon et Jean Marc Bideau vont s'échapper pour finir ensemble. Le coureur de la Rabobank Dylan van Baarle prend la 3ème place. Le maillot jaune Jérôme Cousin (Europcar) qui fini quelques secondes plus tard conserve son bien.

Rendez vous dans quelques minutes pour les classements officiels et les réaction des hommes forts de la journée.

Photo : Jean-Marc BIDEAU vainqueur au micro de Sylvain LETOUZÉ



Le résumé de l'étape en son :