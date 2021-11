Tour de Normandie J-4

Et le premier de ces favoris, c'est le tenant du titre, ALEXANDRE BLAIN, sera encore présent sur le tour cette année. Comme l'année dernière, il pourrait faire la différence grâce à son intelligence tactique. Devancé de quelques secondes seulement, l'année passée, le jeune néerlandais WESLEY KREDER de l'équipe Rabobank se verrait bien faire mieux qu'en 2011...

Chez les français, le jeune coureur breton de Bretagne Shuller, JOHAN LE BON grand espoir du cyclisme hexagonale, a le potentiel pour remporté la course à laquelle, il avait déjà participé l'année passée. Autre argument, au sein de Bretagne Shuller, JEAN MARC BIDEAU, 5ème du tour de l'an dernier et déjà vainqueur cette saison sur Paris-Troyes. Et puis, LAURENT PICHON, très bon rouleur et vainqueur du dernier Kreiz Breizh Elites. L'équipe Europcar vient, elle aussi, avec de bons coureurs dont l'expérimenté FRANCK BOUYER habitué à gérer les courses à étape et vainqueur du dernier tour de Bretagne. L'équipe Normande Vérenda rideau-super U aura elle aussi des arguments à faire valoir. D'abord FREDDY BICHOT, champion de France amateur en 2011 et deuxième du Tdn 2010 mais surtout FRANCK VERMEULEN, 2ème de l'Étoile de Bessège en début de saison. C'est l'un des grands favoris

Concernant les étrangers, Attention d'abord à l'équipe Astana, l'une des plus grosse formation mondiale qui envoie son équipe réserve sur cette édition 2012. Réserve certes, mais la formation Kazakh sera inéluctablement composée de très bons coureurs, à commencer par le vice champion du Kazakhstan sur Route ALEXANDRE SHUSHEMOIN. Dans l'équipe Rabobank, outre Wesley Kreder, gardez également en mémoire le nom de MORENO HOFLAND, grand espoir du cylisme hollandais vainqueur d'étape sur le tour de l'avenir 2011. Enfin, du côté du team Léopard-Trek, on mise sur le jeune BOB JUNGELS, leader de l'équipe et considéré par son entraineur comme le futur Andy Shleck, c'est dire les espoirs placés en ce jeune coureur d'à peine 20 ans.