Tour de Normandie, la dernière étape Bagnoles de l’Orne, Caen

"Bien malin celui qui pourrait donner le podium final du Tour de Normandie ce matin au départ de la 6ème et dernière étape entre Bagnoles-de-l’Orne et Caen. Cette étape connue de tous les habitués de l’épreuve savent bien qu’elle est propice aux arrivées au sprint. Cependant, le sprint bonification en cours d’étape pourrait s’avérer décisif au km 26 suis celui au km 110. En effet, Alexandre Blain (Team Raleigh) devrait batailler ferme pour venir prendre des secondes bonifications pour combler son déboire de 5 » sur Silvan Dillier (BMC). En embuscade à la troisième place, le nééarlandais Dylan Van Baarle (Rabobank) aura davantage de difficulté à jouer la victoire finale car il compte tout de même 9 » de retard. Cependant rien est joué et le circuit final autour de l’hippodrome à Caen peut aussi sourire à un baroudeur dans le final.

Cependant, la tradition veut que le peloton arrive au sprint dans cette ultime étape. Un doublé de Zabel, la première d’Hurel après 3 places de 4 et une place de 2 ? Réponse aux alentours de 16h00 et à l’issue des 1000 km de ce 33ème Tour de Normandie à suspens !"

TDN officiel

Victoire finale du Suisse Silvan Dillier sur le Tour de Normandie cycliste 2013.

#caen Publicnombreux pour belle arrivée au sprint tour de Normandie sur cours Général de Gaulle. Victoire finale du Suisse Sylvan Dillier — Josette Travert (@JTravert) 24 mars 2013

Silvan Dillier remporte le général. Blain et Van Baarle complètent le podium La derniere étape est remportée au sprint par Tino Tômel du Team Ghost nsp.

Classement de la 6e et dernière étape:

1. Tino Thömel (GER/NSP-Ghost), les 137 km en 3 h 08:07.

2. Maxime Lemontagner FRA) m.t.

3. Nick Van Der Lijke (NED) m.t.

4. Julien Duval (Roubaix-LM) m.t.

5. Patrick Clausen (Team Cult Energy) m.t.

Classement général final:

1. Silvan Dillier (SUI/BMC), les 995,4 km en 23 h 15:43.

2. Alexandre Blain (FRA) à 03.

3. Dylan Van Baarle (NED) à 08.

4. Fabio Silvestre (POR) à 25.

5. Fredrik Ludvigsson (SWE) à 32.