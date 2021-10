Découvrez le Tour de Normandie 2013, du 18 au 24 mars

Toute la semaine, le Tour de Normandie cycliste parcourra les 5 départements normands après le prologue disputé lundi 18 mars à Saint-Lô.

Un village sera installé à chaque ville étape où les plus jeunes et leurs familles sont invités pour des jeux et animations, afin de prolonger la bonne ambiance de la course.

Chaque jour, Tendance Ouest vous fait vivre en direct la compétition avec des points en direct à 14h30, 15h30 et lors de l'arrivée.

Plus d'informations sur www.tourdenormandiecycliste.fr

Ecoutez Claude Carlin, co-organisateur du tour, nous parler des animations: