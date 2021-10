Tour de Normandie, la 5ème étape Gouville sur Mer, Bagnoles de l’Orne

Les écarts sont serrés au classement général et les équipes telles que le Team Raleigh ou Rabobank devraient passer à l’attaque pour reprendre les commandes du classement général. Mais nul doute que l’équipe américaine du leader BMC maitriseront leur sujet pour emmener Silvan Dillier vers la station thermale ornaise avec le plus faible écart sur le vainqueur du jour.

D’ailleurs la victoire du jour devrait revenir à un homme fort car l’étape du jour ne présente pas de grosse difficulté mais une succession de petites montées et descentes, alors que le circuit final de 6 km à couvrir 3 fois a des airs de critérium.

Nul doute que celui qui aura le maillot jaune ce soir à Bagnoles-de-l’Orne aura plus une très grosse option pour le classement général final car il sera difficile de faire de reprendre du temps demain vers Caen.

LA FIN DE L'ETAPE DU JOUR EN LIVE

Point 15h14 : 6 échappées. Peloton à 2'40.

Point 15h55 : Plus que 4 hommes en tête. Peloton à 55 secondes. Le peloton revient très fort, emmené par l'équipe BMC du maillot jaune.

Point 15h59 : Peloton à 50 secondes.

Point 16h00 : Bataille à Bagnoles de l'Orne. 3 tours de 6 kilomètres. Il restera 18 kilomètres quand les coureurs vont passer pour la première fois la ligne d'arrivée. Actuellement, 21 kilomètres de l'arrivée. Soleil sur Bagnoles. Beaucoup de monde.

Point 16h03 : groupe de tête coupé en deux depuis quelques minutes.

Point 16h05 : le peloton passe pour la première fois la ligne d'arrivée.

Point 16h06 : écart 16'', 24'' et 38''. Le peloton revient très fort.

Point 16h08 : le 166 qui a été maillot jaune virtuel durant l'étape vient d'être lâché du groupe de tête.

Point 16h10 : Reste en échappées le 11 Markus Fothen (88ème à 33'15) et le 186 Stian Remme (57ème à 13'36).

Point 16h11 : le leader Silvan Tillier defend son maillot jaune avec force et courage.

Point 16h13 : Peloton à 18'' de 4 hommes de tête. Peloton groupé à 12 kilomètres de l'arrivée. Le peloton va reprendre les hommes de tête.

Point 16h17 : A 9 kilomètres de l'arrivée, regroupement général !

Brèves de course : 48,500 kilomètres parcourus durant la première heure de course. Cédric DELAPLACE a chuté au 1er Sprint Point Chaud au 24ème kilomètre. Il a été bousculé par David Boutville. Soigné, il est revenu dans la course.

Point 16h21 : Peloton groupé à 6 kms. Emmené par l'équipe EUROPCAR.

Point 16h22 : on se dirige vers une arrivée au sprint.

Point 16h24 : Préparation du sprint pour Thony HUREL. Emmené par toute l'équipe Europcar. Peloton de 40 coureurs à 2 kms de l'arrivée.

Point 16h26 : Peloton emmené par Anthony CHARTEAU / EUROPCAR, vainqueur d'hier.

Point 16h27 : Le 146 prend la tête. Pierre-Henri LECUISINIER (sous la flamme rouge).

16h30 : VICTOIRE DU 26 Rick ZABEL (digne fils d'Erik ZABEL), Tony HUREL 2ème (photo ci-dessous). Silvan Dillier conserve le maillot jaune.

23.03. Etappe 5: Gouville-sur-Mer - Bagnoles-de-l'Orne (183 km)

1 Rick Zabel (GER) Rabobank Development Team 4:02:09

2 Tony Hurel (Fra) Team Europcar

3 Marco Benfatto (Ita) Continental Team Astana

4 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne - Séché Environnement

5 Nicky Van Der Lijke (Ned) Rabobank Development Team

6 Daniel Klemme (GER) Leopard - Trek Continental Team

7 Timo Thömel (GER) Team NSP - Ghost

8 Dylan Van Baarle (Ned) Rabobank Development Team

9 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra)

10 Sergey Nikolaev (Rus) Itera - Katusha

11 Cyrille Patoux (Fra) Roubaix - Lille Metropole

12 Gerry Druyts (Bel)

13 Alexandre Blain (Fra) Team Raleigh

14 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Séché Environnement

15 Fabio Silvestre (Por) Leopard - Trek Continental Team

16 Fredrik Ludvigsson (Swe) Team People4you - Unaas Cycling

17 Jesper Hansen (Den) Team Cult Energy

18 Michael Olsson (Swe) Team People4you - Unaas Cycling

19 Christoph Pfingsten (GER) Cyclingteam De Rijke - Shanks

20 Silvan Dillier (SUI)

21 Michal Olejnik (Pol)

22 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Concordia Forsikring - Riwal

23 Julien Duval (Fra) Roubaix - Lille Metropole

24 Niels Vandyck (Bel) Vérandas Willems

25 Maxime Le Montagner (Fra) Roubaix - Lille Metropole

26 Floris Smeyers (Bel) Vérandas Willems

27 Tomasz Olejnick (Pol) 0:00:06

28 Maxime Renault (Fra)

29 Eugenio Alafaci (Ita) Leopard - Trek Continental Team

30 Kristian House (GBr)

Classement général à l'issue de la 5ème étape

1 Silvan Dillier (SUI) 20:07:37

2 Alexandre Blain (Fra) Team Raleigh 0:00:05

3 Dylan Van Baarle (Ned) Rabobank Development Team 0:00:09

4 Fabio Silvestre (Por) Leopard - Trek Continental Team 0:00:24

5 Fredrik Ludvigsson (Swe) Team People4you - Unaas Cycling 0:00:31

6 Jesper Hansen (Den) Team Cult Energy 0:00:34

7 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 0:00:41

8 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Séché Environnement 0:00:42

9 Michael Olsson (Swe) Team People4you - Unaas Cycling 0:00:48

10 Thomas Scully (NZl) Team Raleigh