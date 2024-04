Orne. Le Tour cycliste féminin intègre la Coupe de France

La troisième édition du Tour de l'Orne cycliste féminin est disputée samedi après-midi 13 avril et dimanche 14 toute la journée. L'épreuve compte deux étapes en ligne et un contre-la-montre.

Ce Tour de l'Orne débute samedi après-midi 13 avril avec une étape de 95 kilomètres entre Sées et Chambois. "Le choix de Sées était une évidence, le président de l'organisation Jean-Paul Sauvaget décédé le 6 novembre dernier était Sagien", explique Jean-Pierre Henry, qui lui a succédé à la tête de l'organisation de la course. Cette première étape qui comporte de nombreuses côtes devrait se révéler très sélective.

Dimanche matin 14 avril, ce sera un contre-la-montre autour de La Ferrière-Bochard, près d'Alençon. "On l'a voulu très ouvert pour que chacune puisse faire un bon chrono", détaille l'organisateur.

Une ultime étape de ce Tour de l'Orne sera disputée sur 98km dimanche après-midi, entre La Ferrière-Bochard et Bagnoles-de-l'Orne.

Ce Tour de l'Orne cycliste féminin connaît une progression fulgurante : née il y a seulement trois ans, la course fait déjà partie de la Coupe de France en Nationale 2, juste en dessous du niveau professionnel. Dix-huit formations cyclistes, soit cent cinquante féminines, viennent de toute la France pour disputer cette course. "C'est l'une des très rares à étapes", souligne Jean-Pierre Henry, qui ajoute : "Tout cela est rendu possible grâce à la centaine de bénévoles qui travaillent sur l'organisation."

La meilleure Normande sur ce Tour de l'Orne se verra attribuer le maillot Tendance Ouest. Quant au Tour de l'Orne masculin, il sera disputé les 7 et 8 septembre prochains.