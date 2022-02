Rouen. Hockey : les Dragons de Rouen remportent un deuxième derby contre Amiens

Toutes compétitions confondues, la série est maintenant de 14 victoires consécutives. Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont conclu une semaine à trois matches de la plus belle des manières en s'imposant dans le derby des plaines face aux Gothiques d'Amiens, le dimanche 21 octobre 2018, lors de la 12e journée de Synerglace Ligue Magnus (3-0).

Après une victoire compliquée à Strasbourg vendredi 19 octobre 2018, les Jaunes et Noirs démarraient mieux le match contre les Gothiques et c'est Nicolas Deschamps qui débloquait son compteur de buts en championnat à la fin du premier tiers-temps (1-0).

Une victoire sans forcer

Au retour de la pause, c'était au tour du capitaine Mathieu Roy de faire voler la gourde du portier amiénois Buysse, sur un lancer en one-timer en supériorité numérique (2-0). Les Rouennais abordaient donc le dernier tiers avec un peu plus de sérénité et allaient enfoncer le clou sur une mise en jeu gagnée en zone défensive par Joël Caron et un déboulé de Nicolas Deschamps coté gauche qui allait tromper Buysse pour la troisième fois.

En plus de conserver leur invincibilité avec 11 victoires en 11 matches (les Dragons ont un match en retard à disputer), les Rouennais et leur gardien Matija Pintaric se sont offert un quatrième blanchissage cette saison. Excellent depuis le début de saison, le portier slovène affiche un taux d'arrêts de 95,7 %.

Nicolas Deschamps : "Cela va bien pour moi ces temps-ci, c'était bien de marquer mon premier but, je n'étais pas inquiet. Maintenant que j'ai débloqué mon compteur, j'espère continuer à en mettre d'autres. Maintenant, on va se consacrer à Dunkerque, ce sera un match piège, il ne faudra pas les prendre à la légère. On passe par différentes émotions, on l'a vu à Strasbourg où on a eu un départ un peu lent mais c'était important de prendre les trois points, ça nous a donné un coup de boost et ce soir dans une arena pleine et dans un derby on ne pouvait pas demander mieux."

Fabrice Lhenry : "On est content de cette semaine et on l'a bien fini. Physiquement, je redoutais un peu ce match contre Amiens qui n'est jamais facile et qui est important pour nos deux clubs et nos fans. On a un peu flotté au début du deuxième tiers, c'est pour cela que j'ai pris un temps mort mais je suis vraiment satisfait de la semaine. Techniquement, j'avais dit en fin de saison dernière que "Pinta" pouvait encore progresser et je trouve que cette année il est beaucoup plus en place, il travaille très bien avec Romain Farrugia presque tous les jours, il répète beaucoup de techniques de placement et on voit que cela devient beaucoup plus instinctif pour lui maintenant. On trouvait aussi qu'il manquait un peu de physique l'année dernière donc il a bien travaillé cet été et là il est très en forme, on est vraiment satisfait de lui en ce début de saison."

La semaine qui s'annonce ne sera pas non plus de tout repos pour les joueurs de Fabrice Lhenry, qui effectueront trois déplacements : le premier à Dunkerque en Coupe de France mardi 23 octobre 2018 avant de se déplacer à Lyon vendredi 26 puis samedi 27 octobre pour le choc face à Grenoble.