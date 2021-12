Rouen. Tennis de table : le SPO Rouen donne le ton

Mardi 25 septembre 2018, le SPO Rouen (Seine-Maritime) tennis de table s'est déplacé à Pontoise pour la première journée de championnat de ProAM.

Le SPO à la chasse aux points

Dominique Fache, président du SPO Rouen tennis de table, l'avait annoncé, "l'année précédente, on était dans le Top 5, cette année on vise le podium, voire plus". Et le podium se joue dès le début de la compétition pour le SPO.

La tâche s'annonçait délicate pour ce premier match opposant Emmanuel Lebesson (n°4 fr) à Mattias Karlsson (n°2 fr) mais le Rouennais réussi à s'imposer en trois sets (11-6, 12-10, 11-8). Dans le deuxième match, Robert Gardos (n°5) était opposé à Can Akkuzu (n°36 fr), un ancien du SPO. Le match est plus serré que le premier mais Gardos s'impose finalement au cinquième set : 3-2 (11-8, 11-13, 9-11, 11-9, 11-8).

Dans la première partie du classement

Après la pause, c'est au tour du jeune Enzo Angles (n°39 fr) de rentrer en piste face à Patrick Baum (n°48 fr). Le Rouennais s'impose en trois sets : 15-13, 11-9 14-12. Le SPO remporte sa première victoire avec les trois points qui le placent dans la première moitié du classement.

Leur prochaine rencontre est prévue vendredi 5 octobre 2018 au Kindarena.