Elbeuf. Elbeuf : un centre de stratégie économique chinois au Palais consulaire

Après le départ en 2016 de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Palais consulaire d'Elbeuf (Seine-Maritime), le bâtiment historique pourrait trouver une nouvelle vocation. Le club des Châtelains chinois de France souhaite en faire un centre de stratégie économique.

Favoriser les échanges

"Il s'agit d'en faire un centre de rencontre entre les entreprises chinoises et normandes pour que ces échanges montent en puissance", détaille Nathalie Geslin-Yu, la présidente du club. Elle veut profiter des atouts du Palais consulaire : "Il y a une offre que l'on peut construire en Normandie qui est un territoire riche. Elbeuf profite aussi de sa proximité avec Paris car les hommes d'affaires chinois ont des agendas très chargés".

La "prestance du bâtiment" joue aussi dans l'installation de ce projet. Mais, en attendant l'installation de ce centre de stratégie, le public pourra découvrir les lieux occasionnellement "pour fédérer et entraîner tous les acteurs publics", poursuit Nathalie Geslin-Yu. le maire d'Elbeuf, Djoudé Merabet "accueille avec satisfaction" ce projet. "C'est un beau message pour l'attractivité de notre territoire et l'activité économique."

Le centre de stratégie économique chinois doit voir le jour "le plus vite possible", selon Nathalie Geslin-Yu. Le bâtiment doit être vendu à un investisseur chinois et la gestion sera opérée par le club des Châtelains chinois de France. Deux visites du Palais consulaire par des Chinois sont prévues au mois d'octobre.