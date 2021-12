Caen. Damien Gérard, chasseur d'héritiers dans le Calvados et dans le monde

Ce passionné de Jean-Paul Belmondo a réussi son rêve : mener des enquêtes. Mais pas n'importe lesquelles. Loin des crimes et des délits, Damien Gérard se concentre sur les héritages. Il est généalogiste ou plus communément appelé "chasseurs d'héritiers". Depuis le dimanche 23 septembre 2018, une série de documentaires sur TF1 est consacrée à ce métier. "Le tournage a duré dix mois. Le but est de présenter le métier sous toutes ses facettes", explique le généalogiste caennais.

Un travail profondément humain

Après des études de notaires, Damien Gérard a décidé de se lancer dans ce métier qui le fait "voyager dans l'espace et dans le temps". Depuis 18 ans, il essaie de découvrir les mystères familiaux. "Parfois on arrive dans un univers qu'on ne soupçonne pas". Ses recherches d'héritiers l'ont mené au Vietnam, au Sénégal ou encore au Costa Rica. Le cabinet pour lequel Damien Gérard travaille, Coutot Roehrig, a des bureaux à Caen et au Mans, "nous traitons entre 300 et 400 dossiers par an".

Le plus souvent contacté par des notaires, Damien Gérard essaie de remonter les liens familiaux pour trouver les héritiers non connus de personnes décédées. "Je viens souvent apporter de bonnes nouvelles dans le malheur. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un sonne à votre porte pour vous annoncer l'héritage d'argent ou d'une maison". Ce faiseur de bonnes nouvelles ou cette "bonne fée", comme l'appellent parfois les nouveaux héritiers, pénètre dans l'intimité des familles, souvent éclatée. "C'est un travail profondément humain".

Pratique. Chasseurs d'héritiers sur TF1 tous les dimanches à 13h30