Si les bars gastronomiques fleurissent, il est bien plus fréquent de voir des tapas ou de la charcuterie que des fruits de mer au menu. C'est pourtant le parti pris d'un Normand, Baptiste Curet, qui ouvre ce mardi 1er août 2017, le Casier à Caen (Calvados). Le restaurateur, originaire de Luc-sur-mer, a découvert le concept lors d'un voyage à Dublin (Irlande). À son retour, il a donc décidé de se lancer.

"On a quand même la chance d'être au bord de la mer, donc il y a beaucoup de choix et pour l'approvisionnement, c'est assez simple," indique Baptiste Curet. Il ne trouve pas les fruits de mer plus compliqué à travailler que de la traditionnelle charcuterie, plus commune dans les bars :

Gastronomie française et recettes venues d'ailleurs

Des fruits de mer et poissons avec des recettes inspirées du Japon, d'Amérique du sud, de Hawaï ou encore du Vietnam sont proposés. Parmi les plats à la carte, "il y aura de superbes bulots, un saumon mariné avec une recette familiale à tomber par terre", annonce-t-il.

Pour accompagner ces plats, le Casier a sélectionné de nombreux vins et entend bien remplir pleinement sa fonction de bar, dans la célèbre rue Écuyère (n°22) de Caen.