Le-Havre. L'œuvre À l'origine va rester deux semaines de plus au Havre

L'œuvre d'art À l'origine, de Fabien Mérelle, joue les prolongations. Installée dans le cadre d'Un été au Havre (Seine-Maritime), elle devait initialement quitter la digue Augustin-Normand le dimanche 23 septembre 2018 mais restera finalement jusqu'au dimanche 7 octobre 2018.

Deux raisons expliquent ce choix, la première étant le retard de l'installation de l'œuvre au Havre. La sculpture de l'éléphant devait en effet arriver fin juin mais après une erreur au port de Southampton (Angleterre), la sculpture n'ayant pas été chargée sur le bateau devant la conduire au Havre, elle n'était arrivée que mercredi 18 juillet.

• À lire aussi. Le Havre : la sculpture de l'éléphant a (enfin) trouvé sa place



La seconde explication réside dans le succès rencontré par la sculpture. Les Havrais et les touristes ont été nombreux à venir observer l'œuvre et à s'émouvoir de sa dégradation mi-août 2018.

• À lire aussi. L'une des œuvres d'Un été au Havre vandalisée



Le succès a été tel que "le GIP [Groupement d'intérêt public ndlr] Un Été Au Havre a entamé une réflexion pour déterminer si À l'origine…, la sculpture de Fabien Mérelle, pourrait s'installer durablement dans l'espace public", indique la mairie.

L'éléphant restera-t-il au Havre ?

Pour envisager un tel cas de figure, il est nécessaire d'effectuer une "étude technique portant sur la solidité structurelle de l'œuvre". Elle nécessitera le démontage temporaire de l'œuvre et sa mise à l'abri et démarrera donc le lundi 8 octobre 2018. "Cette étude permettra, sous réserve d'un accord avec Fabien Mérelle et son galeriste (propriétaires de l'œuvre), d'envisager sereinement la pérennisation d'A l'Origine au Havre", poursuit la mairie.

D'ici là, les curieux peuvent donc se rendre quai Augustin-Normand pour admirer l'œuvre "et apporter leurs messages de soutien pour que l'éléphant reste parmi nous".

Les horaires pour se rendre quai Augustin-Normand sont inchangés : 7j/7 de 10 à 18 heures, jusqu'au 7 octobre inclus.