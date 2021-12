Caen. Zone Libre dans l'Espace à la foire de Caen

C'est l'un des évènements de la rentrée, la foire de Caen (Calvados) a ouvert ses portes, vendredi 21 septembre 2018. Elle les refermera le dimanche 30 septembre 2018. Pour cette édition 2018, les organisateurs ont choisi de consacrer l'exposition évènement à l'Espace et la conquête Spatiale. Pour l'occasion de nombreux acteurs de la filière aéronautique et aérospatiale sont présents dans le calvados. En ce jour d'ouverture, Zone Libre avait le déplacement. À notre micro, Marion Morel, responsable communication à Normandie Aéroespace (basé à Saint Étienne du Rouvray en Seine Maritime) et Fabrice, animateur scientifique à la cité de l'espace de Toulouse.

