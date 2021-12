Hors Normandie. Maroon 5 choisi pour faire le show lors de la mi-temps du Superbowl 2019

Adam Levine et son groupe, auteur des tubes "Girls Like You", "Payphone" ou "This Love", assurera le spectacle lors de la mi-temps du 53e Super Bowl, qui aura lieu le 3 février 2019 à Atlanta, Géorgie.