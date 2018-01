Découvrez : Bruno Mars – Finesse (feat. Cardi B)

Vous êtes fan de Bruno Mars ? Vous allez adorer son nouveau single " Finesse ".

Un début d'année 2018 excellent pour Bruno Mars. Le chanteur originaire de Honolulu vient de dévoiler un nouveau single, ou plutôt un remix d'un titre déjà présent sur son dernier album "24k Magic" : "Finesse". Pour l'occasion, il invite la rappeuse Cardi B à poser sa voix dans cette version remixée.



Bruno Mars, le nouveau Roi de la Pop ?

Bruno Mars classe déjà son titre, depuis quelques jours d'exploitation seulement, à la 3ème place du classement Billboard Hot 100, le classement des meilleures ventes de singles dans le monde. Un succès, couronné d'un record, celui d'avoir fait un bond de + 32 places au classement. Il égalise ainsi la performance, que seul le roi de la pop avait réussi à faire... : Michaël Jackson !

Mention spéciale également pour le clip très Old-School, qui rappel aux plus nostalgiques des années 90's, les images que l'on pouvait voir dans de nombreux clips de la décennie, des couleurs, des plan-séquences rythmés de zoom et de dé-zoom, et des chorégraphies inspirées des mouvements de l'époque.



Regardez le clip : Bruno Mars – Finesse (feat. Cardi B)

