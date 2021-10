Hors Normandie. Ed Sheeran, Iggy Azaela, Kaiser Chiefs... Les albums de juillet 2019!

No. 6 Collaborations Project d'Ed Sheeran, le 12 juillet

Deux ans après son dernier album Divide avec qui il avait enchaîné les tubes Shape of You ou Galway Girl, le Britannique s'apprête à dévoiler un opus de la même mouture. Celui-ci aura la particularité de regrouper seulement et uniquement des collaborations avec tous les grands noms actuels de la pop allant de Justin Bieber à Cardi B, en passant par Camila Cabello, Bruno Mars et bien d'autres.

Order in Decline de Sum 41, le 19 juillet

Le groupe de de punk rock canadien s'apprête à dévoiler un huitième opus, trois ans après 13 Years. De ce nouveau disque, les musiciens ont déjà égrainé quelques titres comme Out of Blood, A Death in The Family, ou encore Never There.

In My Defense d'Iggy Azaela, le 19 juillet

L'Australienne sort enfin son deuxième album ! Un deuxième opus qui se dote d'une pochette choc, où l'on peut voir la musicienne victime d'un violent accident de voiture.

Duck de Kaiser Chiefs, le 26 juillet

Et un septième album pour la bande de Ricky Wilson ! En attendant la date fatidique du 26 juillet, le groupe a déjà dévoilé le single People Know How To Love One Another.

