Dailymotion projette une web-série caennaise samedi !

Un diplôme ne suffit pas pour trouver du travail. Particulièrement dans le cinéma. Pour booster leur CV et ne pas laisser leur talent au fond d’un tiroir, Gillian Caufourier et Dominique Leguen, 30 et 25 ans, ont co-écrit Borderline, une web-série noire de neuf épisodes. La diffusion du premier épisode est fixée à 18h ce samedi 3 mars sur Dailymotion, la plate-forme de vidéos sur internet qui a sélectionné le travail des deux créateurs pour en faire un document “star”.

Hormis une scène à Trouville, la série a été tournée à Caen avec un budget de 300 €. Le décalage entre le résultat final et ce financement dérisoire détonne. Costumes fouillés, graphisme épatant, acteurs surprenants... l’ensemble a été bien soigné, à raison de cinq heures de tournage par épisode et de plusieurs mois d’élaboration. Même la musique a été composée à 70% pour Borderline. “Nous avons aussi voulu nous faire plaisir avec des références à Scorcese ou Tarantino”, fait savoir Dominique Leguen.

Comme n’importe quel réalisateur qui attend les premiers chiffres au lendemain de la sortie du film, les deux jeunes Caennais scruteront les compteurs de Dailymotion ces prochains jours...

Audio > Dominique Leguen conte une anecdote, quand il a fallu aller demander à la mairie de Caen une autorisation pour bloquer la rue fred Scamaroni afin d'y tourner une scène d'action...

