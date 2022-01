La nouvelle série de Georges Lucas Star Wars Rebels, coproduite avec Dysney devrait être lancée à l'automne 2014 sur DysneyXD.

Autour du projet règle la plus grande discrétion. Nous savons tout juste que Star Wars Rebels se situerait entre les épisodes III et IV et nous raconterait la création et la mise en place de l'Alliance Rebelle alors que L'Empire Galactique traque les derniers jedis survivants.

Découvrez le premier teaser de... 15 secondes !