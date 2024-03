Rouen. Le festival A l'est de retour pour une 18e édition

Le festival A l'est fête sa 18e édition cette année. Il confirme son multiculturalisme avec une sélection de films d'Europe centrale, de l'est et d'Amérique du Sud. "Le cinéma est un formidable vecteur pour découvrir d'autres cultures", explique le directeur du festival David Duponchel. Cet événement, né à Rouen, s'est développé et s'est étendu au Pérou et en Colombie. "C'est un festival itinérant", souligne-t-il. Cette année, plusieurs films sont en compétition. Les réalisateurs normands sont mis en lumière à travers une sélection de courts-métrages. Deux focus ont aussi été choisis : l'un sur Milan Kundera, à travers deux adaptations cinématographiques de ses romans, l'autre sur le cinéaste serbe Zelimir Zilnik, qui sera d'ailleurs présent. "Le festival est un temps de rencontres et d'échanges. De nombreux débats sont organisés, et c'est aussi ce qui fait sa richesse !", conclut David Duponchel.

Pratique. Du mardi 12 au dimanche 17 mars, à l'Omnia République de Rouen, de 4,50 à 6€. Plus d'informations sur france.alestfestival.com.