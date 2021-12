Gonfreville-l'Orcher. Gonfreville : l'école Turgauville obtient une classe supplémentaire

Les parents d'élèves de l'école Turgauville de Gonfreville-l'Orcher ont obtenu gain de cause : une quatrième classe va être ouverte.

De nouveaux "perchés" s'étaient en effet installés sur un toit depuis lundi 17 septembre 2018 pour réclamer plus de moyens. Cette fois-ci, ce n'était pas à l'hôpital Janet du Havre (Seine-Maritime) mais à l'école Turgauville de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime). Une classe a été supprimée cette année dans la maternelle et en cette rentrée scolaire 2018, les enfants étaient jusqu'à 36 par classe.

Une situation inacceptable pour les parents d'élèves qui occupaient donc l'école et avaient créé une page Facebook accessible ici.

Une tente pour occuper l'école la nuit

Les parents s'étaient fortement mobilisés, affichant "Éducation ne signifie pas élevage", "l'école n'est pas une garderie" sur des pancartes à l'entrée de l'école. Juste derrière, une tente avait aussi été dressée pour accueillir les papas qui allaient rester dormir dans l'école.

Ils étaient déterminés et prêt à "occuper l'école jour et nuit", disait alors Sabrina Ettouil, maman d'une petite fille de la maternelle. Elle craignait alors que le programme de l'année ne se fasse pas à cause du bruit dans la classe et du temps réduit consacré à chaque enfant.



Fini la "maltraitance"

Mais tout ceci est déjà de l'histoire ancienne car le maire de la ville, Alban Bruneau, a eu une réunion à la direction académique à Rouen dans l'après-midi de ce lundi 17 septembre et a obtenu la venue d'un nouvel instituteur.

"Il arrivera mardi ou jeudi !" se réjouit Charlène Auffray, parent d'élève de l'école soulignant que "cela devenait de la maltraitance donc il était temps qu'ils fassent quelque chose. On allait de toute façon continuer jusqu'à temps qu'ils n'en peuvent plus et que nos enfants retrouvent une paix en classe pour travailler et apprendre correctement."

Soulagée, comme les autres parents, elle conclut "ça y est, c'est fait, on peut souffler".