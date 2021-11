Bayeux. Calvados : prison ferme pour trafic de stupéfiants

Poursuivis pour trafic et usage de stupéfiants (de septembre 2017 à mai 2018) sur les communes de Langrune sur mer et de Bayeux, au nord de Caen (Calvados), Frederic Marty âgé de 33 ans et Ghyslain Dos santos âgé de 27 ans ont été jugés par le tribunal de grande instance de Caen le jeudi 6 septembre 2018.

Les deux hommes sont ouvriers. Entre leur maison, leurs voyages en Espagne et leur consommation de cannabis et de cocaïne (budget estimé à 500 euros par mois) ils ont besoin d'argent. Alors ils revendent une partie de ce qu'ils acquièrent réalisant des bénéfices substantiels. Participants au trafic démantelé en juin dernier, ils se rendent régulièrement en Espagne et en ramènent d'importantes quantité de drogue.

Arrière garde d'un trafic important

Tous deux ont un casier judiciaire, Frederic Marty ayant déjà été incarcéré pour trafic de stupéfiants. Le procureur insiste sur leur participation à un trafic important. "Pour atténuer le coût de leur consommation ils distribuent la drogue dans la société, ce qui permet aux gros trafiquants de vivre. Ils sont responsables de dégâts conséquents au niveau de la santé publique". Peines de prison ferme et injonctions de soins sont requis.

Suite au délibéré, les deux prévenus écopent de la même peine : 12 mois dont 6 mois ferme assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Ils devront entamer des soins. Les scellés sont évidemment confisqués.

