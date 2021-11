Argentan. Moto : création d'une "association Fabrice Miguet"

Les obsèques à Argentan (Orne) le lundi 27 août 2018 du pilote moto Fabrice Miguet, décédé des suites d'un accident sur le Grand Prix d'Ulster (Irlande), avaient réuni plusieurs centaines de motards venus de toute la France. Des milliers de témoignages de sympathie sont alors arrivés de partout.

• À lire aussi. Orne : l'adieu au "Mig"

• À lire aussi. Une cagnotte pour aider les parents du motocycliste Fabrice Miguet



Création d'une association

Moins de 15 jours plus tard, c'est la création d'une "association Fabrice Miguet", pour que l'aventure et la mémoire perdurent. Son but sera notamment de faire la promotion des jeunes pilotes qui souhaitent s'engager dans les courses sur route. Son assemblée générale constitutive aura lieu le samedi 29 septembre 2018 à 10 heures, à la Maison des associations, à Argentan.