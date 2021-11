Caen. Prison ferme pour escroquerie pour une quinquagénaire "fleur bleue"

Veronique Bompain âgée de 49 ans a été jugée par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) jeudi 30 août 2018 pour vols et usage de chéquiers et de cartes de paiement en 2017 et 2018. A l'issue de l'audience les faits ont été requalifiés en escroqueries.

Suite à une dizaine de plaintes, cette femme qui a déjà été condamnée pour escroquerie par le passé est entendu par les enquêteurs. Elle explique, que bien sur, ce qu'elle fait n'est pas "très" honnête mais qu'elle agit sur des "coups de cœur"

"J'avais rencontré un homme sur FaceBook qui avait des difficultés d'argent, je l'ai aidé mais depuis je n'ai plus de nouvelles". Elle explique avoir eu d'autres "amoureux" sur divers sites de rencontre qu'elle a dépanné. "Il y en avait un pour lequel j'ai craqué, il était bloqué en Chine ne pouvant pas régler l'hôpital". Pour certains elle a refusé d'envoyer de l'argent. "Alors ils m'insultaient"

Surprenant aplomb

Le procureur se montre surpris par son aplomb car elle escroque son ex-compagnon, un ami qui l'a hébergé, et des connaissances. Les chèques dérobés sont encaissés sur un compte ouvert à cet effet. "Elle est tout de même un peu trop fleur bleue pour son age". Six mois de prison avec sursis son requis.

Pour le tribunal amoureuse naïve ou non la prévenue est avant tout une délinquante récidiviste.

Veronique Bompain écope de six mois ferme avec aménagement impossible ainsi que de cinq ans d'interdiction bancaire. Elle devra verser une totalité de 2 800 euros de préjudice matériel et de 1 300 euros de préjudice moral aux deux victimes qui se sont constituées parties civiles.

