Trévières. Voisin acariâtre dans le Calvados : menaces et dégradation

À Trévières au nord-ouest de Caen (Calvados) de novembre 2017 à février 2018, un sexagénaire menace et insulte son voisinage de façon répété et va jusqu'à dégrader un véhicule. L'homme a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen mercredi 22 août 2018.

"On ne sait pas pourquoi il nous en veut"

Trois personnes en particulier sont dans le collimateur de cet homme de 64 ans. Durant trois mois, dès qu'il les croise, il les injurie, multipliant les menaces : "Je te tuerai : ! T'es déjà morte !" À l'occasion d'un conflit de parking, il crève le pneu d'un véhicule. "C'est toujours quand il a bu, confie une victime, mais on ne sait pas pourquoi il nous en veut comme ça. Ce qu'on peut dire c'est qu'il a dépassé les bornes"

Problèmes de santé mentale ?

L'ancien marin-pêcheur au casier judiciaire vierge explique ses agissements par des problèmes personnels (instance de divorce et consommation excessive d'alcool). Néanmoins, il ajoute qu'il se sent "espionné". Depuis les plaintes, il est beaucoup plus sobre et les tensions sont retombées. À l'audience il fait profil bas mais la procureure s'interroge sur sa santé mentale. "Pourquoi ce déchaînement soudain contre son voisinage ? L'un des locataires a dû déménager." Une peine de prison avec sursis est requise en avertissement.

L'homme écope de deux mois de prison avec sursis, d'une amende de 150 euros et de 75,50 euros de dommages et intérêts pour le pneu crevé.

