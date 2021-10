Rouen. Football : QRM va finalement conserver son capitaine

Le capitaine de route de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) ne va pas quitter le navire. Longtemps annoncé sur le départ depuis le début du mercato, Stanislas Oliveira a finalement prolongé son contrat avec le club de l'agglomération. Le milieu défensif, un des éléments les plus expérimentés du groupe de Manu Da Costa, est désormais lié à QRM jusqu'en 2021, comme l'ont annoncé les Rouges et Jaunes le mercredi 15 août 2018.

Une preuve de confiance mutuelle

Revenu en Normandie en 2015, le natif de Darnétal aura une nouvelle fois la mission d'encadrer les jeunes joueurs de l'effectif et de faire le lien avec son entraîneur. À 30 ans, "Stan" Oliveira cherchera à retrouver au plus vite la Ligue 2 qu'il a déjà côtoyée par le passé avec Sedan, Boulogne et la saison dernière avec QRM. L'an passé, il avait disputé 33 matchs de championnat.