Goderville. Des cours d'aquabike gratuits en Seine-Maritime

La piscine Plein Ciel de Goderville (Seine-Maritime) est en mode séduction en cet été 2018. Pendant les vacances de juillet et août, la communauté de communes Campagne de Caux a décidé de mettre l'entrée à un euro. Et pour attirer les plus sportifs, des séances d'aquabike sont proposées gratuitement sur cette même période.

Un sport cardio

Des cours accessibles à tous pour profiter de ce sport offrant de nombreux avantages. La discipline permet d'augmenter l'aisance cardio-respiratoire, de développer la musculature et d'assouplir les articulations.

Écoutez Alexandre Lambert, maître-nageur à la piscine de Goderville :

Grande fête pour clôturer l'été

Pour clôturer l'été, la piscine de Goderville organisera un After Summer, vendredi 31 août 2018 de 17 heures à 21 heures. Au programme : water-polo, water-volley, basket, animations et DJ DRMGN.

Aquabike gratuit à la piscine de Goderville jusqu'au 31 août 2018, tous les mercredis et vendredis à 12h15 – réservation obligatoire au 02 35 27 76 33 – La piscine est ouvert de 14 heures à 18 heures (lundi, mardi et jeudi), de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures (mercredi) et de 14 heures à 19 heures (vendredi).