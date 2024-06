Goderville. Des animations cet été à la piscine Plein Ciel

La piscine Plein Ciel de Goderville sera fermée pour son arrêt technique annuel du 1er au 14 juillet. Dès sa réouverture, le 15 juillet, des animations seront proposées aux nageurs pour occuper les vacances.

Tous les mercredis de 15h15 à 17h, vous pourrez participer aux Mercredis de l'été. Les visiteurs profiteront d'animations variées incluant activités, défis, parcours, courses, relais et jeux. Ces animations sont faites pour s'amuser en famille et entre amis.

Activités sportives

Le programme des activités sportives reprendra dès le 15 juillet avec aquagym (lundi et mercredi à 18h et mardi à 12h15), aquabike (jeudi à 18h), leçons apprentissage enfants (tous les jours à 14h15). Les cours sont payants et sur inscription (02 35 27 76 33).

Cet été, la piscine sera ouverte du lundi au vendredi de 14h à 19h (18h le jeudi). L'entrée est à 1 euro pour les moins de 18 ans et 3 euros pour les adultes.