Goderville. La piscine Plein Ciel prépare sa rentrée

La piscine Plein Ciel de Goderville, gérée par la communauté de communes Campagne de Caux, se prépare à une nouvelle saison 2024-2025. Les inscriptions aux activités ouvriront à partir du lundi 26 août. Nouveauté cette année, dès octobre prochain, les usagers pourront régler leurs entrées par carte bancaire, grâce à l'installation d'un terminal.

Activités

L'équipe de la piscine Plein Ciel a concocté un programme varié d'activités et d'animations pour tous les âges et tous les niveaux, du lundi au samedi. Il y a le choix entre l'aquagym, l'aquabike et les cours de natation. Les réservations peuvent être effectuées par téléphone au 02 35 27 76 33 ou par e-mail à piscinepleinciel@campagne-de-caux.fr.

Fortes de leur succès, les matinées dédiées aux bébés nageurs (de 4 mois à 3 ans) font leur grand retour cette année. Trois séances seront organisées tout au long de la saison.

Animations

Comme chaque année, diverses animations thématiques animeront la piscine. Parmi les points forts à retenir : le retour de la soirée zen en janvier ainsi que les événements spéciaux pour Halloween et Noël.

Pratique

Horaires d'ouverture

Lundi de 17h à 19h.

Mercredi de 9h30 à 11h45 et de 14h15 à 18h.

Vendredi de 17h à 19h.

Samedi de 9h30 à 12h.

Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 14h à 19h.

Tarifs

Entrée : 3 euros (2 euros pour les 4 à 15 ans).

Aquagym : à partir de 7 euros.

Aquabike : à partir de 8,10 euros.

Cours de natation : 11 euros (8,10 euros pour les enfants).

Bébés nageurs : 5,50 euros.