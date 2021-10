Rouen. Quatre jeunes condamnés pour avoir séquestré une amie près de Rouen

C'est à Elbeuf le 27 juillet 2018 que la police est appelée par un témoin de la scène. Il a vu une jeune femme manifestement forcée à monter à bord d'un véhicule alors même qu'elle criait. Le véhicule est décrit par le témoin et bientôt retrouvé et contrôlé par les policiers. À son bord, trois individus et une passagère, tandis qu'un quatrième attend sur la voie publique. Emmenés au commissariat, les mis en cause expliquent que la victime, petite amie de l'un d'entre eux, doit leur fournir des "papiers" dont le contenu reste inconnu au dossier et que, ne s'exécutant pas, ils ont décidé de lui forcer la main en la faisant monter dans le véhicule

La méthode forte

Lors de son audition, la victime dit avoir été tirée par les cheveux pour monter à bord du véhicule et menacée par l'un des prévenus à l'aide d'une bombe lacrymogène. Les mis en cause, quant à eux, nient les faits. L'un d'entre eux dit à la barre : "je ne sais pas pourquoi on est là". À leur casier judiciaire, deux d'entre eux affichent plusieurs condamnations pour vols avec violences. Pour le procureur de la République, "les prévenus sont liés par une coaction dans les faits". Leur défense affirme qu'"il n'y a pas d'éléments probants pour les accuser".

Après délibération à l'audience du lundi 6 août 2018, le tribunal condamne Mikaël Toto Jérôme, 26 ans, et Damien Coriat, 25 ans, à une peine de quatre mois de prison ferme. Les deux autres prévenus écopent d'une peine de six mois de prison avec sursis et d'une peine de travail d'intérêt général de 124 jours.

