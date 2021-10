Fleury-sur-Orne. Caen : jugé pour des vols dans des voitures et camping-car

Un jeune homme âgé de 20 ans a été jugé pour vols et tentative de vol par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) jeudi 2 août 2018. Les faits remontent au mois de juillet 21017.

Vols dans voitures et camping-car

À Caen et Fleury sur orne, la porte d'un camping-car et d'une voiture sont fracturés et divers objets volés : ordinateur, sac à main, carte bleue et bijoux (chevalière, montre, bijoux de famille…) jusqu'à une caméra de recul ! À Louvigny, le vol est interrompu par l'arrivée de la victime sur les lieux. Des témoins repèrent la présence à chaque fois d'une BMW. Ce signalement permet de remonter au prévenu qui, placé en garde à vue, reconnaît les faits.

"J'ai décidé de travailler"

Le jeune homme, déjà jugé en comparution immédiate pour vols en réunion, a été écroué en février 2018. Sa peine s'est terminée en juin dernier. Il explique qu'il a été influencé par de mauvaises relations et que désormais il travaille avec son père sur des marchés en région parisienne. Faisant partie de la communauté des gens du voyage il confie :"chez nous, certains travaillent, d'autres volent. J'ai décidé de travailler"

Il écope de six mois de prison avec sursis ainsi que de 140h de travaux d'intérêt général à effectuer dans les 18 mois. Il devra s'acquitter de 2 474 euros de préjudice matériel et de 600 euros de préjudice moral. Et pour finir de 600 euros de frais de justice.

