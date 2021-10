Les Moutiers-en-Cinglais. Près de Caen : alcool et cannabis au volant avec un enfant à bord

Une femme âgée de 31 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) jeudi 2 août 2018. Cinq infractions lui sont reprochées : circulation avec un véhicule à moteur sans assurance et sans contrôle technique à jour, en excès de vitesse, sous emprise d'alcool et de stupéfiants. S'y ajoute mise en danger de la vie d'autrui. Les faits remontent au lundi 14 mai 2018 à Les Moutiers en Cinglais au sud de l'agglomération caennaise.

Cinq infractions

Il est 15 heures lorsqu'un radar mobile flashe un véhicule en excès de vitesse (117km/h au lieu des 90km/h autorisés) Interpellée la conductrice à 1,26g d'alcool par litre de sang et, les pupilles dilatées, admet avoir consommé du cannabis. Son véhicule, sans assurance ni contrôle technique n'est pas en règle. Sur le siège arrière de la voiture se trouve son fils de deux ans et demi. Paniquant, elle se précipite sur la route pour se suicider. Suite à l'intervention des pompiers elle sera hospitalisée pour la nuit.

Passé d'héroïnomane

La jeune femme a un passé d'héroïnomane, ayant connu cette drogue à l'âge de 16 ans. Sous traitement et suivi médical elle explique avoir craqué suite à des problèmes personnels. Dans son casier judiciaire on trouve quatre mentions, dont deux pour conduite sous stupéfiants. L'administrateur Ad Hoc (représentation judiciaire des enfants victimes d'infractions) de l'enfant dont la vie a été mise en danger sollicite un euro symbolique.

"Misons sur l'électrochoc !"

La procureure insiste sur la dangerosité du cocktail méthadone-alcool-cannabis qui lui a fait prendre des risques démesurés "Misons sur l'électrochoc !" Une peine de dix mois ferme dont quatre mois avec sursis est requise.

Au final la prévenue écope de dix mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve, de 150 euros d'amende pour défaut d'assurance et de 100 euros pour défaut de contrôle technique. Son permis de conduire est suspendu durant six mois. Elle a injonction de soins psychologiques relatifs à sa consommation d'alcool et de stupéfiants. Enfin elle devra verser un euro symbolique à son enfant.