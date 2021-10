Rafael Nadal fait le buzz sur la toile à cause de cette vidéo!

La cause de la colère ? Un sketch de l’émission satirique Les Guignols de l’Info diffusé lundi soir quelques heures après avoir appris la suspension pour deux ans du cycliste Alberto Contador. On y voyait le champion Rafael Nadal remplir son réservoir avec son urine et se faire flasher à 280 km/h par la police. Une référence aux suspicions permanentes de dopage qui règne sur l’Espagne.

Il veut porter plainte contre la chaîne crypté pour « utilisation indue de son logo » mais aussi pour « les insinuations inadmissibles et injurieuses ».

Cet épisode s’inscrit dans un passif qui commence à être très lourd entre la France et l’Espagne. Surtout après les propos sans complaisance de Yannick Noah fin 2011.