Bref, Bwef, Wesh ... La série qui cartonne de Canal + "Bref", déclinée en de nombreuses parodies.

Chacun des épisodes dure entre 1 et 2 minutes et détaille avec précision la vie d'un trentenaire au chômage et célibataire qui vit en ville. Il s'appelle "JE" et l'intégralité de l'épisode repose sur sa voix-off qui traduit chacune de ses réflexions le tout sur un rythme plus que soutenu. Depuis le lancement de ce nouveau programme au début du mois, déjà plus de 650 000 amis se sont déclaré sur la page Bref de Facebook. Conséquence de ce succès : de nombreuses vidéos parodiques traînent sur la toile et parmi elles, il y a WESH et BWEF.