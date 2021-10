De nouvelles mesures en faveur de l'emploi dans la Manche

Avec un taux de chômage dans la Manche de 8 % au troisième trimestre 2011 contre plus de 9 % au niveau national, la situation de l’emploi reste sous vigilance, l’occasion pour le Préfet de la Manche de présenter ce mercredi l’ensemble des nouvelles mesures pour favoriser l’emploi au terme du sommet social du 18 janvier dernier…. Des mesures sont applicables immédiatement, comme, la simplification des mesures de chômage partiel, avec des actions de formation pour les personnels, mais dans la Manche, seule une quinzaine d’entreprises a recours au chômage partiel …. Les contrats aidés. Ils sont en partie financés par l’Etat… 3000 contrats de ce type signés dans la Manche l’année dernière. 423 signés depuis le début de cette année….et puis, la réactivation du plan "Zéro Charges" pour l’embauche de jeunes dans les très petites

entreprises, celles de moins de 10 salariés, et elles sont nombreuses sur nos territoires. Pôle Emploi va recevoir d’ici fin juin, plus de 900 demandeurs d’emploi, totalement privés d’activités depuis plus de 2 ans, pour tenter de trouver des solutions à chacun. Ce catalogue de mesures, vient s’ajouter à des dispositifs déjà nombreux pour accéder à l’emploi.