Hors Normandie. Du 20 au 27 juillet, votre paddle gonflable sur Tendance Ouest !

Un modèle unique au design original, pour les débutants et les plus expérimentés. Ce paddle gonflable " All-Round " fourni avec une pagaie réglable et démontable, une pompe de gonflage double action, une dérive amovible, un kit de réparation et un sac de transport; Amusez-vous cet été en Normandie cet été dans la mer, sur les lacs et les rivières. Un modèle polyvalent avec un shape profilé.

Pour le remporter, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (65 centimes par message + prix du sms)

A LIRE AUSSI.

Rétrospective 2017 : le top 10 des articles les plus consultés

Bettencourt: amende de principe requise contre la juge Prévost-Desprez, combative jusqu'au bout

Nouvelle édition du Tendance Live à Montivilliers avec Arcadian

Les "kei cars", ces cocasses mini-voitures japonaises