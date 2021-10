Les légumes d'hiver retrouvent des couleurs sur les marchés !

Des commerçants qui poireautent dans le froid glacial…. Et des fruits presque givrés….

Faible activité, pas assez en tout cas pour se réchauffer sur les marchés de la région ….le froid est vif, malgré un soleil bien présent… Les étals sont d’ailleurs un peu moins nombreux, et pour tenir, et lutter contre ce froid, certains commerçants sont équipés de chaufferettes et autres systèmes de chauffages au gaz ! Il n’y a que le stand saucisses avec son grand barbecue qui réchauffe un peu !… Les grands gagnants de ce froid : les légumes de saison, délaissés, par la clémence des températures de ce mois de janvier ! Poireaux, choux, navets, carottes, chou-fleur retrouvent la côte !! Les oranges ont aussi la préférence des clients…. Mais sur les étals, ces fruits sensibles ont droit à leur petite couverture... Tendance Ouest a tendu son micro ce vendredi matin sur un marché de la région ....