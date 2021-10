Vire. Billetterie ouverte pour le trophée des Normands

Avis aux fans de foot : les billets pour assister au match du Trophée des Normands à Vire (Calvados) entre le Stade Malherbe Caen et Le Havre AC sont en vente. Pour décrocher sa place en tribune vendredi 20 juillet 2018, à 18h30, il faudra débourser entre six et 15 euros.