Football : l'arbitre Stéphane Duhamel se donne la mort

C'est un drame pour la famille des arbitres de football, et plus particulièrement pour les "sifflets" Normands, qui s'est noué dans la nuit de dimanche à lundi. Stéphane Duhamel, le frère et assistant de Laurent Duhamel (notre photo) s'est donné la mort par pendaison à son domicile en Haute-normandie, dans la nuit de dimanche à lundi. S'il n'arbitrait pas cette saison avec son frère, Stéphane Duhamel était un personnage très apprécié dans le monde de l'arbitrage et venait de reprendre les tests pour revenir au drapeau lors de la prochaine saison de Ligue 1. La fratrie Duhamel avait pris part à toutes les compétitions nationales et internationales au cours des dernières années.